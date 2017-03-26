В Ялте сообщают о начале высадки аллеи пальм на месте комплекса «Еда»

На Набережной Ялты началась высадка аллеи пальм. В пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города сообщают, что деревья высаживают на месте комплекса «Еда», который был снесен в ноябре 2016 года.

«Все пальмы, которые сейчас высаживают или к настоящему моменту уже были высажены, подарки неравнодушных ялтинцев. Моя пальма еще ждет своего часа. Я попросил, чтобы нашли хорошую и красивую пальму, которую я куплю, а высадить мне ее помогут сотрудники МБУ «Зеленстрой», – сказал глава российской администрации Ялты Андрей Ростенко.

Всего на Набережной планируют высадить 13 пальм дополнительно к уже существующим 7.

Ранее Андрей Ростенко предполагал, что на месте демонтированного по решению российского суда комплекса «Еда» на набережной Ялты могут появиться павильоны по продаже воды и кофе.

В сентябре подконтрольный Кремлю Арбитражный суд Крыма вынес решение о сносе двухэтажного комплекса «Еда» на ялтинской набережной.

Застройщиком является Первый Украинский Международный Банк, владелец которого – украинский олигарх Ринат Ахметов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».