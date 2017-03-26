США и ЕС осуждают задержания участников акции по случаю Дня Воли в Минске

Соединенные штаты Америки и Европейский союз осуждают задержания участников акции в Минске 25 марта.

«США с глубоким беспокойством отмечают противодействие власти Беларуси проведению мирных акций по случаю Дня Воли. Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями», – говорится в заявлении, опубликованном 25 марта на сайте посольства США в Беларуси.

США призывают правительство Беларуси обеспечить право граждан на проведение мирных собраний в соответствии к международным обязательствам.

В Евросоюзе отмечают, что такое подавление свободы слова и собраний противоречит заявлениям Беларуси о политике демократизации и ее международным обязательствам.

«Все недавно задержаные мирные граждане должны быть немедленно освобождены. Шаги, предпринятые Беларусью по обеспечению универсальных фундаментальных свобод, верховенства права и прав человека, останутся основой для формирования отношений Европейского союза с этой страной», – говорится в заявлении Европейской службы внешних связей от 25 марта.

В Евросоюзе также отмечают, что применение силы против участников мирных протестов не может быть оправданным ни при каких обстоятельствах.

В то же время в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что действия правоохранителей во время акций в Минске 25 марта были абсолютно адекватными, и отметили, что эта акция имела несанкционированный характер.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но до объявленного заранее места сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого до тысячи активистов стали двигаться к центру Минска из другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания.