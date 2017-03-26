В Керчи провели субботник в рамках акции «Сделай Крым чистым»

В Керчи в рамках бессрочной акции «Сделай Крым чистым» состоялись субботники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил подконтрольный Кремлю глава администрации города Владимир Полипенцев.

«Керчане наводили порядок в местах отдыха: парках, скверах, на набережной и центральной площади, а также на городских улицах. Участники субботников убирали мусор и сухую листву, окапывали деревья, производили обрезку роз и очищали от травы расстояние между плитами. Даже припустившийся дождь не помешал работникам коммунальных предприятий высадить на территории горы Митридат новые зеленые насаждения», – говорится в сообщении.

Он также отметил, что в течении месяца местные жители могут проявить инициативу и принять участие в запланированных мероприятия по уборке города в рамках акции.