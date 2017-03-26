Авария на трассе в Крыму: пострадали семь человек

В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Красногвардейском районе Крыма по предварительным данным пострадали семь человек, сообщают РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу российского Управления ГИБДД на полуострове.

По информации ведомства, перед поселком Октябрьское автомобиль Ford начал обгон рейсового автобуса «Симферополь-Октябрьское», в котором находились 12 человек, не успел завершить маневр и чтобы избежать столкновения с идущим навстречу ВАЗ 2106 выехал за пределы проезжей части влево.

«ВАЗ 2106, уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения и совершил удар в левую часть автобуса, который отбросило за пределы обочины. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗ 2106 и 5 пассажиров автобуса, – сообщили в пресс-службе.

Накануне российский министр внутренних дел Крыма сообщил, что в 2016 году на 9% возросло количеств жертв аварий на дорогах полуострова.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.

