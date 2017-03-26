В Москве возбудили уголовное дело о нападении на полицейского во время митинга против коррупции

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейского во время антикоррупционного митинга в Москве. Об этом сообщила представитель московского управления ведомства Юлия Иванова.

По ее словам, 33-летнему полицейскому неизвестные нанесли несколько ударов неустановленным предметом по голове.

Дело возбуждено по статье «покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов», расследование будет проводить Главное следственное управление Следственного комитета.

26 марта антикоррупционные митинги прошли по всей России. Протесты связанные с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

Как сообщают российские СМИ, в Москве полиция задержала несколько сотен активистов, среди задержанных – оппозиционер Алексей Навальный, который организовал митинг в Москве и призвал провести аналогичные митинги по всей России. Также сообщалось о задержании участников антикоррупционных митингов и в других российских городах.