На акции против коррупции в российском Петербурге задержали 131 человека

На акции протеста против коррупции в российском Санкт-Петербурге задержали 131 человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу главного управление МВД города сообщает «Интерфакс-Россия».

По информации издания, в полиции рассказали, что в акции в Петербурге приняли участия около 3 тысяч человек.

26 марта в ряде городов России прошли антикоррупционные митинги. Протесты связанны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

Как сообщают российские СМИ, в Москве полиция задержала более 500 активистов, среди задержанных – оппозиционер Алексей Навальный, который организовал митинг в Москве и призвал провести аналогичные митинги по всей России. Также сообщается о задержании участников антикоррупционных митингов и в других российских городах.