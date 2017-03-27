Радио Крым.Реалии: Против Димона и Бацьки. Чем закончатся протесты в Беларуси и России?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о протестах в Беларуси и России. Власти Минска жестоко разогнали акцию оппозиции в День Воли, на которую вышли до двух тысяч человек. На следующий день, в десятках российских городов также были задержаны участники митинга против коррупции в России. Какой реакции власти от массовых протестов ожидали организаторы? Какая судьба сотни задержанных людей в Минске и в десятках городов России? Почему в аннексированном Крыму сторонникам Навального не удалось выйти на протест?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с обозревателем издания «Росбалт» Сергеем Шелиным, сотрудником «КрымSOS», представителемнаблюдательной миссии IPHR в Минске Евгенией Андреюк, а также крымским общественным активистом Алексеем Ефремовым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org