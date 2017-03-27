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Ялтинские общественники планируют установить сцену для выступления уличных артистов на Набережной

Ялта, Набережная имени Ленина

Ялта, Набережная имени Ленина

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Ялтинские общественники планируют установить сцену для выступления уличных артистов на Набережной города, а именно возле памятника Николаю Краснову. Об этом инициативе рассказали в пресс-службе российской администрации Ялты.

Как пояснил подконтрольный Кремлю глава города Андрей Ростенко на очередной встрече с такой инициативой обратился председатель Общественной организации «Фрирайт» Анри Канунов.

«Они берут на себя все обязательства по благоустройству данной территории и организации процесса работы этой импровизированной сцены. Предполагается, что здесь смогут выступать уличные музыканты, художники, фокусники – все, кто летом располагается на Набережной и создает определенные неудобства для свободных прогулок отдыхающих», – пояснил Ростенко и добавил, что все выступления будут бесплатными, как для зрителей, так и для артистов.

Ранее сообщалось, что на месте снесенного комплекса «Еда» на Набережной Ялты началась высадка аллеи пальм.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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