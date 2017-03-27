В российском Саратове сообщают об исчезновении заявителя митинга против коррупции

В России в Саратове сообщают об исчезновении заявителя антикоррупционного митинга Сергея Рыжова.

Он был задержан после акции, доставлен в отделение полиции, где в его отношении возбудили административное дело за организацию несанкционированного массового мероприятия. Дело направлено в суд, однако самого активиста в суд не доставили, пока судьба активиста неизвестна.

Полицейские настаивают, что в отделении его нет.

Кроме Рыжова, саратовские активисты не могут получить информацию о местонахождении также задержанных координатора штаба Алексея Навального в области Эльнура Байрамова и активиста Сергея Окунева.

Также в отделение полиции был доставлен журналист Александр Никишин, обвиняемый в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В участке ему стало плохо, он был госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз». После оказания медицинской помощи его снова вернули в отдел полиции.

В Саратове на митинг против коррупции пришли около трех тысяч человек. Акция прошла без инцидентов, но после этого полиция задержала организаторов и активистов, которые вели трансляции мероприятия в соцсетях.

26 марта в ряде городов России прошли антикоррупционные митинги. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

Сообщалось о задержании участников этих протестов, в частности, в Москве полиция задержала несколько сотен активистов. Среди задержанных – оппозиционер Алексей Навальный, который организовал митинг в Москве и призвал провести аналогичные митинги по всей России.