Партия Меркель побеждает на выборах в земельный парламент в Сааре

Партия «Христианско-демократический союз» канцлера Германии Ангелы Меркель укрепила свои позиции на ключевых государственных выборах этого года.

Голосование 26 марта в земельный парламент в западном штате Саар открывает серию избирательных кампаний в Германии в этом году.

Экзит-полы национального вещателя ARD свидетельствуют, что христианские демократы увеличивают свою поддержку до 41 процента по сравнению с 35,2 процентами. В то же время оппозиционные социал-демократы потеряли поддержку.

26 марта состоялись земельные выборы в Саар, они должны продемонстрировать перспективы укрепления позиций немецкого канцлера на национальных выборах этого года.

В то же время, растущая волна ксенофобии, вызванная гневом из-за иммиграционной политики Меркель, укрепляет позиции правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

Меркель будет баллотироваться на парламентских выборах, чтобы получить четвертый срок на посту главы правительства. Ангела Меркель является канцлером Германии с 2005 года.