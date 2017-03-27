США осудили массовые задержания протестующих в России – Госдепартамент

США осудили аресты сотен демонстрантов в России, выразив также обеспокоенность задержанием оппозиционного политика Алексея Навального.

«Мы призываем правительство России немедленно освободить всех мирных демонстрантов», – сказал представитель Госдепартамента США Марк Тонер в заявлении 26 марта.

Он добавил, что Вашингтон был «обеспокоен» известием об аресте Алексея Навального.

«Задержание мирных демонстрантов, наблюдателей за соблюдением прав человека, а также журналистов является оскорблением основных демократических ценностей», – заявил Тонер.

26 марта в ряде городов России прошли антикоррупционные митинги. Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

Сообщалось о задержании участников этих протестов. По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», в Москве накануне было задержано более 800 человек, тогда как полиция сообщила о примерно 500 по данным СМИ, 130 человек были задержаны в Санкт-Петербурге.

Среди задержанных – оппозиционер Алексей Навальный, который организовал митинг в Москве и призвал провести аналогичные митинги по всей России. Навальный призвал своих сторонников продолжать протест без него. Позже он написал в Твиттере, что «всех, кто против коррупции, задержать нельзя», и он гордится теми, кто вышел на улицы.

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Навального через соцсети сообщил, что политик будет под стражей в течение ночи до решения суда 27 марта.