Пророссийские социалисты признали поражение на выборах в Болгарии

Согласно предварительным результатам выборов на парламентских выборах в Болгарии, которые состоялись 26 марта, прозападная партия экс-премьера Бойко Борисова одержала победу, тогда как пророссийская Социалистическая партия признала свое поражение.

В первые часы подсчета голосов партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Борисова набрала более 33%, тогда как Болгарская социалистическая партия (БСП) – более 27 процентов. Эти цифры совпадают с данными опросов на выходе с участков, осуществленными социологами Alpha Research и Gallup International.

Лидер социалистов Корнелия Нинов признала поражение своей партии на выборах 26 марта.

«Мы хотим поздравить победителей – ГЕРБ. Если они не смогут сформировать правительство и мы получим мандат, то мы будем стараться сформировать болгарское правительство», – добавила она.

Несмотря на ее симпатии к Москве, Нинов сказала, что будет поддерживать членство в ЕС и НАТО.

Кроме того, в болгарский парламент, похоже, попадает альянс «Объединенные патриоты», у которого более 9% голосов избирателей, а также партия этнических турок «Движение за права и свободы» (более 8%). Популистская партия «Воля» в начале подсчета голосов имела примерно 4%.

Если результаты голосования будут подтверждены ЦИК официально, Бойко Борисов будет иметь мандат на формирование своего третьего правительства. Ему нужно будет сформировать коалицию с мелкими партиями, чтобы иметь власть.

Партия ГЕРБ, как ожидается, будет продолжать политику более прочных связей с Западом, в то время как социалисты, скорее всего, будут продолжать настаивать на сближении с Москвой.

Однако Борисову все равно придется лавировать между Востоком и Западом, чтобы не допустить нестабильности в стране, экономика которой до сих пор в значительной степени зависит от России.

Болгария планирует взять на себя председательство в ЕС с 1 января 2018 года.