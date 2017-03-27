В Евпатории подписали ограничение надбавки на социально значимую продукцию

Представители подконтрольной Кремлю администрации Евпатории подписали меморандум с производителями продовольственных товаров, чтобы установить обоснованные цены на социально значимые продукты питания. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба администрации Евпатории.

«Субъекты розничной торговли, подписавшие меморандум, обязуются установить торговую надбавку на социально значимые продукты питания в размере не выше 15% от оптовых цен производителя», – говорится в сообщении.

Заместитель главы администрации города Марина Байдецкая отметила, что важно не допустить необоснованного роста цен перед началом курортного сезона.

По информации пресс-службы, участие в меморандуме взаимопонимания подтвердили 83 субъекта розничной торговли, представляющие 175 предприятий.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».