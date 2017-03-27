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Суд в Крыму отказался отводить прокурора по «делу Чийгоза»

Адвокат Николай Полозов, архивное фото

Адвокат Николай Полозов, архивное фото

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Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказался отводить прокурора по делу Ахтема Чийгоза. Об этом в Твиттере сообщил российский адвокат Николай Полозов.

По его словам, во время заседания 27 марта Ахтем Чийгоз заявил отвод прокурору по мотивам косвенной заинтересованности в исходе дела.

Ранее Верховный суд Крыма продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 8 июля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

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