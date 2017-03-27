В Москве на антикоррупционной акции протеста задержали более 1000 человек

В Москве на антикоррупционной акции протеста полиция задержала 1030 человек. Об этом 27 марта сообщает «ОВД-Инфо».

Большинство из них были отпущены из отделений полиции после составления протоколов. Их обвиняют по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Статья предусматривает штраф до 20 тысяч рублей.

Как минимум 120 человек оставались в ОВД до утра, в том числе, оппозиционер Алексей Навальный и все сотрудники московского офиса Фонда борьбы с коррупцией. В понедельник суд рассмотрит их административные дела.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского. Как пишет «ОВД-Инфо», в связи с этим, задержанных как минимум в 22 отделениях полиции допрашивали следователи.

26 марта в ряде городов России прошли антикоррупционные митинги. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

Сообщалось о задержании участников этих протестов, в частности, в Москве полиция задержала несколько сотен активистов. Среди задержанных – оппозиционер Алексей Навальный, который организовал митинг в Москве и призвал провести аналогичные митинги по всей России.