«Национальное газетно-журнальное издательство» переходит на свободную лицензию – Щекун

Государственное предприятие «Национальное газетно-журнальное издательство» совместно с редакциями газет «Культура і життя» и «Кримська світлиця» предоставило разрешение на публикацию всех выпусков этих газет с момента основания под свободной лицензией Creative Commons. Об этом 27 марта сообщает директор предприятия Андрей Щекун.

Отмечается, что это позволит без потерь и нарушений прав авторов распространять информацию о наиболее значимых событиях в области культуры Украины.

«Государственное предприятие «Национальное газетно-журнальное издательство» издает украиноязычные издания культурологического направления, каждое из которых является самым влиятельным и значимым медиа на рынке СМИ Украины, имеющим собственную уникальную подборку информации, не имеющим аналогов ни в цифровой среде, ни в рамках других печатных изданий. И очень важно то, что необходимо эту информацию донести до международного сообщества, предоставить возможность свободного использования материалов печатных изданий для общества согласно международному праву», – отметил Щекун.

Ранее он сообщал, что для газеты «Кримська світлиця» необходимо выделить отдельную статью финансирования на 2018 год. Коллектив редакции уже сегодня готов расширять выпуск и создать англоязычную версию издания, однако для воплощения идеи в жизнь также необходима финансовая поддержка, отметил гендиректор издательства.

«Кримська світлиця» издавалась в Крыму с 1992 года.

14 марта 2016 года вышел приказ гендиректора «Национального газетно-журнального издательства» о переводе редакции из Симферополя в Киев. Победителем объявленного в начале июня конкурса на должность главного редактора газеты «Кримська світлиця» стал симферополец, филолог Виктор Мержвинский.