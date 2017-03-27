ЕС требует от властей России освободить задержанных участников протестов

Европейский союз призвал власти России немедленно освободить всех задержанных участников антикоррупционных акций протеста 26 марта.

В заявлении на сайте представительства ЕС в России говорится, что полицейские помешали осуществлению основных свобод, закрепленных в российской Конституции – свободы слова и мирных собраний. Евросоюз призвал российские власти полностью соблюдать международные обязательства, в том числе перед Советом Европы и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, отстаивать права человека и немедленно освободить задержанных мирных демонстрантов.

Задержание участников протестов в России осудили и власти США. «Задержание участников мирных протестов, правозащитников и журналистов является грубым вызовом фундаментальным демократическим ценностям», – заявил представитель Госдепартамента.

26 марта на акцию против коррупции, организованную оппозиционером Алексеем Навальным, вышли люди в десятках городов России, в большинстве случаев мероприятие не было согласовано с местными властями.

Российский портал «ОВД-Инфо» сообщает о более тысячи задержанных в Москве. Их обвиняют по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Статья предусматривает штраф до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По меньшей мере 120 человек оставались в отделениях полиции до утра, в том числе – оппозиционер Алексей Навальный и все сотрудники московского офиса Фонда борьбы с коррупцией. Утром 27 марта суд рассматривает их административные дела.

Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского. Как пишет «ОВД-Инфо», в связи с этим задержанных как минимум в 22 отделениях полиции допрашивали следователи.