Российского оппозиционера Навального доставили в суд

Тверской районный суд столицы России Москвы 27 марта рассмотрит административное дело, возбужденное против основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального, задержанного накануне в Москве в день проведения несогласованной властями акции протеста в центре города.

В здание суда, куда доставили Навального, на протяжении более двух часов не допускали прессу и активистов, которые пришли поддержать российского оппозиционера. Основателя ФБК обвиняют в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, которое не является публичным мероприятием.

Навального задержали 26 марта около двух часов дня, еще до начала акции. Его доставили в отделение полиции района Коньково и оставили там на ночь. В тот же день были задержаны 17 сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, их обвиняют в неповиновении требованиям полиции. Административные дела, возбужденные в отношении задержанных, также будут рассмотрены 27 марта. Офис ФБК опечатан, из него выносят технику.

В десятках городов России 26 марта прошли антикоррупционные акции протеста. В них принимали участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В столице России Москве несогласованная акция проходила в формате прогулки по Тверской улице. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 000 человек. По данным российского портала «ОВД-Инфо», отслеживающий задержания, 1030 участников акции задержали.