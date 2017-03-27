В России начались суды над задержанными во время митингов накануне

В ряде городов России начались рассмотрения дел в отношении граждан, задержанных 26 марта на митингах против коррупции, сообщает Радио Свобода.

Суды в Краснодаре вынесли решения в отношении 17 задержанных. Большинству из них дали от трех до 15 суток ареста. Двоих человек оштрафовали на одну и 16 тысяч рублей.

В Волгограде задержанный по подозрению в нападении на полицейского Алексей Бальдинов признал вину, сообщает управление Следственного комитета по области. Суд решает вопрос об избрании меры пресечения.

В Нижнем Новгороде пятерых родителей школьников, участвовавших в антикоррупционном митинге, признали виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Всего в Нижнем Новгороде было задержано 44 человека. На 38 из них составили протоколы по нарушению правил проведения митинга и неповиновению сотрудникам полиции.

Власти Махачкалы отрицают задержание 150 человек на митинге против коррупции, о котором днем ранее сообщили правозащитники. На сайте мэрии города утверждается, что в несогласованном антикоррупционном митинге участвовали до 50 человек.

Координатору протестной акции в Симферополе в аннексированном Россией Крыму Дмитрию Кисиеву суд назначил 10 суток ареста. Другого крымского активиста Алексея Ефремова суд оштрафовал на 500 рублей за неповиновение полиции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несовершеннолетним участникам акции в Москве обещали денежное вознаграждение.

В десятках городов России 26 марта прошли антикоррупционные акции протеста. В них принимали участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В столице России Москве несогласованная акция проходила в формате прогулки по Тверской улице. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 000 человек. По данным российского портала «ОВД-Инфо», отслеживающий задержания, 1030 участников акции задержали.