Суд в России оштрафовал Навального по делу об акциях

Тверской районный суд столицы России Москвы оштрафовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 20 тысяч рублей (примерно 350 долларов) по делу об организации акции в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш.

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что в отношении ее подзащитного незаконно применили статью об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, что привело к нарушению общественного порядка. Она настаивает, что это было сделано потому, что данная статья предусматривает административный арест обвиняемого.

Михайлова потребовала освободить Навального в зале суда. Сам оппозиционер попросил суд допросить главу правительства России Дмитрия Медведева, которого ФБК обвинил в коррупции, и которого Навальный назвал «настоящим организатором шествия». Судья отклонила все ходатайства защиты.

Навальный был задержан накануне в центре Москвы незадолго до начала несогласованной с властями России антикоррупционной акции на Тверской улице. В то же время были задержаны сотрудники ФБК, а в офисе организации прошел обыск.

26 марта протестные мероприятия прошли в десятках городов России. В них принимали участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В Москве несогласованная акция проходила в формате «прогулки» по Тверской улице. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. Около тысячи из них были задержаны.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости председателя правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на обвинения, Навальный призвал провести акции протеста по всей стране 26 марта.