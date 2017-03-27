В Саках работникам коммунального предприятия полгода не платили зарплату – прокуратура

В Саках 26 работникам коммунального предприятия МУП «КП Уют» задолжали за полгода зарплаты в размере 620 тысяч рублей (около 290 тысяч гривен). Об этом сообщает 27 марта пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма.

В ведомстве отметили, что директор предприятия отчет по соответствующей форме о наличии просроченной задолженности в органы государственной статистики не предоставлял, таким образом скрывая ее.

Кроме того, выявлены нарушения в части ненадлежащего оформления трудовых договоров, приказов о приеме на работу, трудовых книжек, говорится в сообщении пресс-службы.

«С учетом нарушения требований трудового законодательства и порядка предоставления статистической информации прокурор города возбудил в отношении директора дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1, 4, 6 ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства), ст. 13.19 (нарушение порядка представления статистической информации) КоАП России», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения материалов надзорного ведомства виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 38,5 тысяч рублей (около 18 тысяч гривен).

Также сообщается, что работодатель начал погашать задолженность по заработной плате, выплатив четвертую часть долга. Процесс полного погашения задолженности контролируется межрайонной прокуратурой, отметили в ведомстве.

В Симферополе ООО «Крымфуд» задолжало своим работникам заработную плату за четыре месяца в размере около 1 миллиона рублей.