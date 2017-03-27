В Японии лавина накрыла лыжный курорт: сообщают о 8 погибших

Власти и СМИ Японии заявляют, что, вероятно, восемь человек погибли в результате схода снежной лавины на лыжный курорт в префектуре Точиги 27 марта.

По сообщениям, лавина сошла в городе Насу примерно в 190 километрах к северу от Токио.

Агентство по пожарам и катастрофам сообщило, что восемь человек обнаружили без признаков жизни. Представители власти Японии не объявляют о смерти человека, пока это не подтвердят врачи. Японские СМИ заявляют, что вероятно, погибли студенты, которые были в туристической группе из 60 других студентов и инструкторов из семи школ.

Агентство по пожарам и катастрофам сообщает также о многих раненых в результате лавины. Спасательные работы продолжаются.