Около 20 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет числятся в очереди в детские сады в аннексированном Крыму. Об этом 27 марта сообщила подконтрольная Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

«На данный момент очередь в детские сады по всей Республике Крым составляет около 20 тысяч детей от трех до семи лет. Есть те категории граждан, которые, согласно федеральному законодательству, имеют право на внеочередное получение места в дошкольных учреждениях. Это, как правило, сотрудники федеральных служб и командированные сюда родители детей», – цитирует Гончарову «Крыминформ».

По ее словам, «прокуратура Крыма и городские прокуратуры проверяли движение очередей, нарушений не выявлено».

Ранее в марте сообщалось, что очередь в дошкольные образовательные учреждения Крыма детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет около 26 тысяч, а детей от 0 до 3 лет – порядка 3 тысяч человек.

По сообщению пресс-службы крымского парламента, в 2016 году в Крыму было создано дополнительно 5922 места, а всего, начиная с 2014 года, – около 11 тысяч новых мест в детских садах.

В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая прошлого года.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.