В Севастополе с трассы, разрушенной оползнем, снимают асфальт – власти

На аварийном участке трассы Севастополь-Симферополь, поврежденной оползнем, до 15 апреля планируют вывезти демонтированный асфальтовый слой, заявил директор департамента развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Игорь Титов.

Как сообщает 27 марта пресс-служба правительства города, работы по восстановлению трассы разделены на два этапа. В ходе первого, подготовительного, предусмотрен комплекс инженерных изысканий, демонтаж асфальта с последующим его вывозом и расчистка систем водоотведения. На втором этапе будет восстановлено дорожное полотно, отметили в ведомстве.

По словам Игоря Титова, уже вывезено 265 куб. м асфальта из 1100 куб. м, выполнено бурение 3-х скважин из 14 запланированных, выполняется очистка водоотводных сооружений и установка дренажей.

«Снижение нагрузки верхнего слоя дороги и очистка дренажей позволили остановить дальнейший разлом, как на самом участке, так и в сторону села Поворотное. Кроме того, предварительные результаты бурения показали, что в грунте отсутствуют пустоты и скопление воды. Но окончательные выводы можно будет сделать только после реализации всех мероприятий первого этапа работ», – сказал Титов.

Он добавил, что работы ведутся средствами малой механизации, поскольку в целях безопасности тяжелую дорожную технику на участок не заводят. Если на дороге не будет сильных просадок, специализированные дорожные машины ускорят восстановление аварийного участка трассы, отметил директор департамента развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. На трассе начали проводить срочные ремонтные работы, в связи с этим в сторону Симферополя движение осуществляется по одной полосе. Тем не менее, участок дороги продолжает разрушаться.