В Кремле «не согласны» с призывом Запада отпустить задержанных во время протестов

В Кремле заявили, что «не согласны» с призывами Госдепартамента США и Евросоюза отпустить задержанных во время протестов в России людей.

Как сказал представитель президента России Дмитрий Песков, в Кремле не намерены принимать эти призывы во внимание.

«Мы не можем согласиться с этим призывом. Итак, мы в данном случае не можем взять этот призыв во внимание... Обязательства в Совете Европы не означают необходимости нарушать собственное законодательство для страны», – сказал Песков.

Представитель Владимира Путина также раскритиковал организаторов вчерашних акций, заявив, что протесты были нелегальными, а организаторы «провоцировали» участников на «нелегальные действия».

Кроме того, Песков также заявил, что подросткам обещали «вознаграждение» за участие в митингах. По его словам, власти расследуют эти обвинения.

Представитель Кремля подчеркнул, что власти в Москве не дали разрешения оппозиционному лидеру Алексею Навальному на проведение шествия и митинга в центре города и предложила альтернативные места на окраинах столицы России.

Навальный утверждает, что не было никаких оснований для того, чтобы власти отказали в выдаче разрешения на проведение акции. Кроме того, по его словам, альтернативные места для шествия предложили позже, чем этого требует законодательство России.

26 марта протестные мероприятия прошли в десятках городов России. В них принимали участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В Москве несогласованная акция проходила в формате «прогулки» по Тверской улице. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. Около тысячи из них были задержаны.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости председателя правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на обвинения, Навальный призвал провести акции протеста по всей стране 26 марта.