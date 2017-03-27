Суд в России арестовал Навального на 15 суток за «неподчинение полиции»

Тверской районный суд Москвы арестовал учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 15 суток по обвинению в неподчинении требованиям сотрудника полиции, сообщает «Медиазона».

Сам оппозиционер заявил, что не сопротивлялся при задержании, не знаком с материалами дела и не подписывал протокол.

Перед этим Тверской районный суд столицы России Москвы оштрафовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 20 тысяч рублей (примерно 350 долларов) по делу об организации акции в центре Москвы.

Навальный был задержан накануне в центре Москвы незадолго до начала несогласованной с властями России антикоррупционной акции на Тверской улице. В то же время были задержаны сотрудники ФБК, а в офисе организации прошел обыск.

26 марта протестные мероприятия прошли в десятках городов России. В них принимали участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В Москве несогласованная акция проходила в формате «прогулки» по Тверской улице. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. Около тысячи из них были задержаны.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости председателя правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на обвинения, Навальный призвал провести акции протеста по всей стране 26 марта.