Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма в понедельник, 27 марта, повторно перенес заседание по делу пятерых фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир». На нем должны были быть рассмотрены жалобы «симферопольской пятёрки» крымских татар на продление ареста. Заседание перенесли из-за того, что не все обвиняемые и их защитники вовремя получили копии апелляционных жалоб. Об этом после заседания суда рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

«Сегодня выяснилось то, что не все апелляционные жалобы поступили каждому из обвиняемых. По этой причине на 29 марта 10 часов суд отложил опять судебное заседание. И сейчас будут досылаться копии всем, кто не получил их. Как адвокатам, так и обвиняемым», – отметил Курбединов.

От добавил, что зеседания перенесли по просьбе обвиняемых и их адвокатов, чтобы было соблюдено право на защиту. «Они (обвиняемые – КР) должны говорить по этому поводу свою позицию. А им за 10 минут до судебного заседания в камеру принесли апелляционную жалобу и сразу вывели их на видеоконференцсвязь. Поэтому и обвиняемые говорили о том, что они просто физически не успели подготовиться и не могут свое мнение выразить по поводу этих документов. Также адвокаты настаивали», – пояснил Курбединов.

По его словам, другой причиной переноса заседание стало отсутствие по уважительной причине адвоката одного из фигурантов дела Эдема Семедляева.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 24 марта перенес заседание по делу пятерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из-за отсутствия защитников двоих подсудимых – Теймура Абдуллаева и Рустема Исмаилова.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 7 марта вынес постановление о продлении меры пресечения пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» Эмилю Джемаденову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Арест продлили до 11 июня 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».