В Балаклею Харьковской области, где в результате пожара на артиллерийских складах взрывались боеприпасы, вернулись 12 тысяч местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины по итогам доклада Петру Порошенко по ликвидации последствий пожара на военных складах в Балаклее.

По сообщению, работы по разминированию территории продолжаются.

26 марта глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная заявляла, что разминирование в Балаклее и населенных пунктах района завершено, было изъято около тысячи взрывоопасных предметов.

В ночь на четверг, 23 марта, на складах артиллерийских боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы. Из окрестностей складов радиусом в 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек. Пожар ликвидировали. В качестве основной версии событий рассматривают диверсию, хотя не исключают и версии служебной халатности.

Министр обороны Степан Полторак напомнил, что на этих складах в Балаклее в декабре 2015 года уже был пожар. Тогда диверсанты использовали зажигательные снаряды с напалмом и забрасывали их на территорию арсенала с помощью беспилотников.