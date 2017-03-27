В Керчи водители объезжают ямы по встречной полосе

В Керчи проезжающий с Керченской паромной переправы большегрузный транспорт разрушил дорожное полотно на участках дорог в центре города. На улице Мирошника водители вынуждены объезжать глубокие ямы, выезжая на встречную полосу и создавая аварийные ситуации.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на участке дороги, где производится движение пассажирских автобусов и транзитного транспорта, ямы настолько глубоки, что их вынуждены объезжать внедорожники.

Улица Мирошника в Керчи находится рядом с центральным стадионом и городским автовокзалом, поэтому здесь оживленное движение городского и междугороднего транспорта.

В начале 2017 года председатель подконтрольного Кремлю городского совета Керчи Лариса Щербула признала наличие проблем с дорогами в городе.

В подконтрольной Кремлю администрации Керчи в 2016 году сообщили, что общая протяженность автомобильных дорог в городе составляет около 400 км, из них 80% практически не пригодны для безопасного движения автотранспорта и требуют ремонта.

Крымские власти признали, что большегрузы с паромной переправы разрушают в Керчи не только дороги, но и здания. Однако пустить грузовики в объезд нет возможности, поэтому городской администрации рекомендовали просить компенсации из бюджета соседней России.