Членство России в ООН «запятнано» агрессией против Украины – заявление МИД Украины

В течение трех лет Россия продолжает нарушать нормы и принципы международного права, а членство этой страны в ООН «запятнано» аннексией Крыма и последующей агрессией на Донбассе. Об этом идет речь в заявлении МИД Украины по случаю третьей годовщины принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины».

«В резолюции Генассамблеи подчеркивается недопущение признания каких-либо изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя на основании незаконного референдума. Несмотря на такое четкое требование международного сообщества, в течение этих трех лет Российская Федерация не только не отказалась от своих агрессивных действий, но и продолжает грубо нарушать Устав ООН и основные нормы и принципы международного права, осуществляя временную оккупацию Крымского полуострова, масштабные притеснения прав человека и открытую военную агрессию на Донбассе», – говорится в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве потребовали от России прекратить оккупацию Крыма и Севастополя и в полном объеме выполнить требования резолюций Генеральной Ассамблеей ООН 68/262 («Территориальная целостность Украины») и 71/205 («Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)»).

«Украина будет продолжать осуществлять все предусмотренные международным правом шаги для противодействия агрессии со стороны Российской Федерации, облегчения положения граждан Украины на временно захваченной территории, восстановления своей территориальной целостности и возмещения причиненных российской стороной убытков», – отметили в ведомстве.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» была принята 27 марта 2014 года. В ней подтверждается суверенитет и территориальная целостность Украины в её международно признанных границах и непризнание законности изменения статуса Крыма и Севастополя. Из 193 стран-членов ООН 100 высказались «за», 11 – «против», 58 стран «воздержались» и 24 страны не голосовали.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».