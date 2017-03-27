Крымчанин, бывший политзаключенный в России Геннадий Афанасьев 25 апреля представит в Лондоне доклад, в котором расскажет, в частности, о пытках во время заключения. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании в Твиттере.

«Геннадий Афанасьев, крымчани, который был захвачен российскими силовиками и заключен в тюрьму по политически мотивированным обвинениям на 767 дней. Он расскажет о своем опыте, о пытках и побоях до его освобождения в июне 2016 года», – говорится в сообщении.

Крымчане Александр Кольченко, Олег Сенцов, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний были задержаны сотрудниками ФСБ в Крыму весной 2014 года, когда полуостров аннексировала Россия. Позже их этапировали в Россию, где осудили за организацию терактов и поджоги офисов политических партий на полуострове.

В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и осудили в 2015 году к семи годам заключения.

Геннадий Афанасьев вместе с другим украинским политзаключеным Юрием Солошенко был освобожден 14 июня 2016 года.