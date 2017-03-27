Минобраз Крыма: на полуострове выросло количество детей-сирот

В Крыму за три года увеличилось общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – с 4115 до 4369 человек. Об этом сообщает 27 марта пресс-служба министерства образования подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

В ведомстве утверждают, что за указанный период 1340 несовершеннолетних детей передали под опеку, 437 детей передали в приемные семьи, 125 детей усыновили. За этот же период количество приемных семей увеличилось до 221, отметили в ведомстве.

По словам министра образования Крыма Натальи Гончаровой, 92% крымских детей, имеющих статус сироты и статус лишенных родительского попечения, устроены в семейные формы воспитания.

«У нас есть большое количество потенциальных усыновителей, людей, которых хотят создать приемные семьи. В их подготовке нам помогают и благотворительные фонды» – сказала Гончарова.

По данным министерства образования Крыма, на полуострове работают четыре социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних. Они находятся в Симферополе, Армянске, Феодосии и Щелкино.

В сентябре 2015 года на базе Гвардейской специальной общеобразовательной школы-интерната был создан «Центр социальной поддержки семей, детей и молодежи», в котором функционирует отделение социально-психологической реабилитации несовершеннолетних.