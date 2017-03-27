Путин встретился с Вучичем перед выборами в Сербии

Президент России Владимир Путин 27 марта в Москве встретился с премьер-министром Сербии Александром Вучичем.

Эта встреча состоялась перед президентскими выборами в Сербии, намеченными на 2 апреля. Путин пожелал «успеха действующей власти».

Больше подробностей этой встречи пока не сообщают. Ранее медиа информировали, что Вучич надеется завершить переговоры по поставкам Белграду шести российских истребителей MIG-29 перед президентскими выборами в Сербии.

Александр Вучич является фаворитом президентской кампании после того, как действующий президент Сербии Томислав Николич отказался идти на второй президентский срок.

Вучич, бывший националист, позиционирует себя как проевропейский политик, который одновременно стремиться сохранить хорошие отношения с Россией.

Ранее в понедельник спикер Путина Дмитрий Песков завил, что «не может быть никаких разговоров о вмешательстве Кремля в любые предвыборные процессы».