В Крыму рапортуют про рост объемов строительства жилья

В Крыму сообщают о росте объемов строительства жилья на полуострове за последние два месяца. Об этом шла речь на совещании с участием главы министерства строительства и архитектуры подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергея Кононова 27 марта.

Как сообщает пресс-служба крымского министерства, совещание прошло под руководством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаила Меня.

«Почти на четверть увеличился показатель по вводу жилья за январь-февраль текущего года, по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года», – отметил Сергей Кононов.

По его словам, общая площадь введенного жилья в 2016 году составила 284 945 кв. м., это на 12,8% больше, чем в 2015 году.

По данным ведомства, за период январь-февраль 2017 года общая площадь принятого в эксплуатацию жилья на полуострове составила 33 745 кв.м., что превышает на 26 % показатель соответствующего периода прошлого года. На Симферополь приходится более половины (53%) общего объема веденного в эксплуатацию жилья.