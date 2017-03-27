Посол Украины в Кыргызстане Николай Дорошенко в понедельник, 27 марта, выразил дипломатический протест кыргызскому МИД из-за несогласованной с украинской стороной поездки местных политиков в аннексированный Крым. Об этом дипломат написал на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня выразил дипломатический протест МИД Кыргызской Республики в связи с несогласованной с Украиной поездкой в Крым депутата Жогорку Кенеша, представителя Социал-демократической партии Кыргызстана Марата Аскеровича Аманкулова. Призвал уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, разъяснил, что Крым – это Украина и что существуют правила въезда /выезда на/с оккупированной территории Автономной Республики Крым, подчеркнул, что нарушители будут привлечены к уголовной/административной ответственности в соответствии с законодательством Украины», – сообщил Николай Дорошенко.

​Он также добавил, что «очередного визита в кыргызский МИД не избежать» в связи с недавной поездкой в Крым еще одного политика из этой страны – Ирины Карамушкиной.

Посол выразил надежду на то, что «кыргызские власти услышат и примут соответствующие меры».

Названные кыргызские депутаты с 18 по 21 марта в числе политиков из других стран принимали участие в мероприятиях в аннексированном Крыму. Об этом Дорошенко сообщил Радио Азаттык.

Глава пресс-службы парламента Кыргызстана Ибрагим Нуракун уулу сообщил Радио Азаттык, что, возможно, отдельные депутаты и совершили визит в Крым, но официально никто не посещал полуостров.

Он также добавил, что делегация Жогорку Кенеша во главе со спикером Чыныбаем Турсунбековым сейчас находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где принимает участие в юбилейных заседаниях Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана пока не комментировали заявление посла Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».