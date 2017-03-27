В России Ессентукский городской суд заочно арестовал бывшего украинского премьера, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка.

«Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск», – сообщает пресс-служба суда.

Российские следователи обвиняют Яценюка, в частности, по статьям «участие в вооруженной групперовке (банде)», «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

Яценюк на своей странице в Фейсбуке назвал это решение «правовым абсурдом России».

В сентябре 2015 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о якобы участии украинского премьера Арсения Яценюка в боевых действиях в Чечне в конце 1994 и в начале 1995 годов. В то время 20-летний Яценюк был студентом юридического факультета Черновицкого университета. Сам Яценюк назвал это заявление «клиническим диагнозом российской власти».