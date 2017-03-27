В Севастопольском дельфинарии анонсируют открытие сезона на конец апреля

Открытие сезона в Севастопольском дельфинарии состоится 29 апреля. Эту дату назвал арендатор территории, на которой расположен дельфинарий, ООО «Страна Дельфиния», сообщают на сайте подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Этому предшествовал долгий спор между арендатором участка в Артбухте «Страной Дельфинией» и «Биологической станцией», которая является собственником морских животных. 18 марта предприятия якобы урегулировали спор и заключили договор о совместной деятельности и аренде животных, сообщили в пресс-службе.

«Страна Дельфиния», после урегулирования спора, анонсировала открытие сезона 2017 года, которое состоится 29 апреля», – говорится в сообщении.

Ранее руководство Севастопольского дельфинария заявляло о возможном закрытии учреждения из-за «претензий властей города к имуществу и территории».

Сотрудники Севастопольского дельфинария в Артбухте в начале ноября прошлого года сообщали о продаже белухи по кличке Василиса. Так предприятие пыталось покрыть расходы на пропитание для остальных питомцев. В дельфинарии заявляли, что руководители государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города» не перечислили деньги, заработанные дельфинарием в сезон, соответственно средств для содержания питомцев не осталось.