Крымских спасателей привлекут к участию в параде Победы

70 крымских спасателей примут участие в параде Победы на центральной площади Симферополя в мае. Сейчас они проходят тренировки в крымском главке МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Подготовка к парадному маршу включает несколько этапов: проверка готовности и устранение замечаний по форме одежды, формирование основного состава коробок, формирование резерва личного состава, еженедельные репетиции прохождения парадного расчета, и завершится все генеральной репетицией на центральной площади в начале мая», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве по этому случаю готовят выставку специализированной техники.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».