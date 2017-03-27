Адвокат: отправление крымских заключенных в российские колонии – это вмешательство в семейную жизнь

Отправление троих заключенных из Крыма в места лишения свободы далеко за пределами полуострова – это вмешательство в их семейные отношения. Об этом на встрече объединения «Крымская солидарность» 25 марта сообщил адвокат Эдем Семедляев.

«Недавно Европейский суд по правам человека высказался по поводу того, что Россия отправляет заключенных очень далеко от их места жительства для отбывания сроков. Там считают, что это вмешательство в семейную жизнь, что это ограничивает семьи в общении, что семьи не могут себе позволить даже те короткие свидания, которые законом предусмотрены», – рассказал на собрании Эдем Семедляев.

Он добавил, что вместе с коллегой Эмилем Курбединовым будет обжаловать направление их подзащитных в удаленные от Крыма колонии.

«Отправление Ферата Сайфуллаева, Рустема Ваитова и Нури Примова в дальние колонии мы будем обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека, так как на местные суды мы не рассчитываем», – сообщил Эдем Семедляев.

Адвокат заверил, что никого из троих осужденных и отправленных в колонии не забудут, им будут продолжать оказывать помощь.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября прошлого года приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по делу «Хизб ут-Тахрир», получили по пять лет исправительной колонии общего режима.