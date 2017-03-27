В Москве на 10 суток арестовали оппозиционера Леонида Волкова

В Москве суд на 10 суток арестовал российского оппозиционера Леонида Волкова, задержанного накануне во время трансляции Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с акций протеста в России.

27 марта суд признал Волкова виновным в «неповиновении законному распоряжению представителя власти» – он якобы отказывался покинуть офис ФБК, когда полицейские начали эвакуировать оттуда людей из-за возможной угрозы взрыва.

Сам Волков заявляет о незаконных действиях полиции. По словам оппозиционера, когда 26 марта его вместе с другими сотрудниками ФБК доставили в ОВД, полицейские составили протокол о том, что эвакуация из офиса Фонда борьбы с коррупцией была связана с пожарной тревогой. Позднее сотрудники МВД переписали эти документы, объяснив эвакуацию поступившим сообщением о бомбе. Помимо этих нарушений, адвокат Волкова указал на то, что из материалов дела не понятно, что именно сотрудники МВД расценили как «неповиновение» их требованиям.

Накануне полицейские дважды пытались прервать онлайн-трансляцию ФБК с антикоррупционных митингов. Сотрудники Фонда были задержаны, из офиса организации неизвестные без объяснения причин вынесли всю технику. К настоящему времени суд, помимо приговора Волкову, вынес решения по делам еще двух задержанных в офисе ФБК: сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Екатерина Мельникова получила семь суток ареста, сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Марию Захарову оштрафовали на тысячу рублей. Их также признали виновными в неповиновении сотруднику МВД.

Учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток по обвинению в неподчинении требованиям сотрудника полиции.

Ранее в понедельник, 27 марта, в московской полиции признали, что в офисе ФБК не было бомбы. В отношении неизвестного, который заявил о взрывном устройстве, возбуждено уголовное дело по статье о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма».

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости председателя правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на обвинения, Навальный призвал провести акции протеста по всей стране 26 марта.