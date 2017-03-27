Российский эксперт: крымчане-призывники могут отказаться от службы в армии России

Российских призывников во время прохождения срочной службы могут отправлять даже в зону боевых действий. Если это не устраивает призывника, он может выбрать альтернативную службу. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал руководитель постоянной комиссии по правам военнослужащих при президенте России Сергей Кривенко.

«Согласно российским законам, военнослужащие по призыву после четырех месяцев прохождения службы – в течение которых они получают первичную военную подготовку в учебных воинских частях – они могут быть направлены в любую точку страны. Плюс, в любую точку за рубежом, если там есть российские базы, стоят войска. Никаких ограничений на участие в военных боевых действиях нет», – подчеркнул Кривенко.

Легальным основанием для уклонения от службы в российской армии, без получения уголовной статьи за дезертирство, может стать наличие как религиозных, так и политических убеждений.

«В России уже 13 лет существует альтернативная гражданская служба, заменяющая военную. Основанием, по которому любой российский гражданин может претендовать на замену военной службы на альтернативную гражданскую, может стать наличие убеждений, противоречащих военной службе. Это могут быть любые убеждения, в этом смысле российский закон хорош и соответствует международным нормам. Убеждения любые: пацифистские, антимилитаристские, религиозные, можно вообще не иметь четких убеждений, но быть последователем Льва Толстого», – рассказал Кривенко.

Для того, чтобы вместо военной пройти гражданскую службу, потенциальному призывнику необходимо в свободной форме составить три документа и предоставить их в военкомат, рассказал эксперт.

«Молодой человек за шесть месяцев до своего призыва должен подать в военкомат три бумаги. Это заявление, в котором написано, что «сообщаю призывной комиссии о наличии таких убеждений и прошу заменить военную службу на альтернативную гражданскую». Второй документ – автобиография в произвольном формате. Третье – взять характеристику в школе, а если работает, то с места работы. Никаких форм для этих документов нет, все пишется в произвольной форме. Военкомат обязан эти документы принять и передать на рассмотрение призывной комиссии», – сказал Кривенко.

Прохождение альтернативной гражданской службы займет больше времени: 21 месяц вместо 12 месяцев военной службы.

«Если военная служба составляет один год, то альтернативная – 21 месяц, она проходит по трудовому кодексу, и Министерство обороны не имеет к ней никакого отношения, руководит ею Министерство труда», – резюмировал Кривенко.

В комитете Государственной Думы России по обороне намерены на законодательном уровне повысить призывной возраст россиян до 30 лет. Об этом 23 марта заявил глава оборонного комитета Владимир Шаманов. По его словам, часть российских депутатов полагает, что планка в 27 лет, установленная для предельного возраста прохождения службы в армии, занижена. Также в Госдуме сообщили, что в российской армии существует большая проблема уклонистов. Ее тоже собираются решать.

Призывать по новым правилам будут мужчин и в аннексированном Крыму. Этой весной на полуострове в российскую армию пойдут больше крымчан, чем в предыдущие. Об этом в феврале сообщил российский военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко. По его словам, в армию отправят более двух тысяч крымчан, часть из которых направят служить в воинские части соседних с Крымом регионов России. Там новобранцев обучат специальностям, которых не хватает в Черноморском флоте России.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 год, на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан. Там же ранее сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона от службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии России и не явился в военкомат по повестке.