Крым сегодня – территория страха и бесправия – Парубий

Россия превратила аннексированный Крым в территорию страха и бесправия и продолжает милитаризировать украинский полуостров. Об этом на трехсторонней Парламентской Ассамблее Украина – Польша – Литва в Варшаве в понедельник, 27 марта, заявил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает в Твиттере пресс-служба посольства Украины в Польше.

Парубий также назвал расширение межпарламентского сотрудничества в Балтийско-Черноморском регионе стратегической задачей для трех стран.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».