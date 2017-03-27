В прокуратуре АРК готовятся к международному судебному процессу по преступлениям России на полуострове

В прокуратуре Автономной Республики Крым готовятся к рассмотрению преступлений, совершаемых Россией на аннексированном полуострове, в Международном уголовном суде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Военные преступления – новая, но очень перспективная часть нашей работы. Наша задача не ограничивается привлечением к уголовной ответственности виновных лиц решениями национальных судов. Мы ставим себе целью, чтобы факты, связанные с геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечности, совершенные оккупантами на территории полуострова, рассматривались в Международном уголовном суде», – отметил прокурор АРК Гюндуз Мамедов 27 марта на семинаре для работников ведомства.

Сообщается, что во время семинара лекторы выделили преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда, рассказали о правовых последствиях юрисдикции этого суда для Украины.

Участники семинара также обсудили взаимодействие органов прокуратуры Украины и Международного уголовного суда.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».