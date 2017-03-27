Призывнику в российской армии нужно бояться не дедовщины, а рэкета – Бабченко

На смену дедовщине в российской армии пришел рэкет, право сильного и коммерческие отношения. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский военный журналист Аркадий Бабченко.

«Сокращение до года (срока службы в армии – КР) дедовщину убрало практически полностью. Как система сейчас она искоренена полностью. Проблема в том, что ей на смену пришел банальный рэкет и право сильного. Нужно понимать, что там (в армии – КР), будут поборы, и сейчас отношения перешли не столько в унижение и подавление, что было раньше, а просто на коммерческую основу», – сказал Бабченко.

Журналист подчеркнул, что любые неуставные отношения и возможный рэкет необходимо пресекать простым способом – обращаться в военную прокуратуру.

«Надо понимать, что противостоять все равно придется, там будут трясти деньги, мобилку, требовать позвонить родителям, чтобы они что-то привезли, разводить тебя. Нужно посылать всех к чертям и, самое главное, обращаться в военную прокуратуру, не бояться. Там как раз на такие случаи нацелены очень серьезно и такое расследуется реально. Надо признать, что у государства есть желание пресекать все подобные случаи», – подчеркнул Бабченко.

В комитете Государственной Думы России по обороне намерены на законодательном уровне повысить призывной возраст россиян до 30 лет. Об этом 23 марта заявил глава оборонного комитета Владимир Шаманов. По его словам, часть российских депутатов полагает, что планка в 27 лет, установленная для предельного возраста прохождения службы в армии, занижена. Также в Госдуме сообщили, что в российской армии существует большая проблема уклонистов. Ее тоже собираются решить.

Призывать по новым правилам будут мужчин и в аннексированном Крыму. Этой весной на полуострове в российскую армию пойдут больше крымчан, чем в предыдущие годы. Об этом в феврале сообщил российский военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко. По его словам, в армию отправят более двух тысяч крымчан, часть из которых направят служить в воинские части соседних с Крымом регионов России. Там новобранцев обучат специальностям, которых не хватает в Черноморском флоте России.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов, на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан. Там же ранее сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии России и не явился в военкомат по повестке.