Радио Крым.Реалии: Любовь к России в кредит: Путин и Марин Ле Пен

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о встрече кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен с президентом России Владимиром Путиным. Французский политик, известная своей позицией по поводу отмены санкций против России и признания аннексии полуострова, посетила Москву накануне президентских выборов. О чем говорили политики? Значит ли это, что в Кремле продолжают верить в возможную победу Марин Ле Пен на выборах? И насколько она зависима от российской помощи?

Об этом ведущий Александр Голубов говорит с международным обозревателем издания Liga.net Георгием Эрманом, президентом российского фонда «Центр политических технологий» Игорем Буниным, а также членом французской ассоциации «Ukraine Action» Кристиной Билецкой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org