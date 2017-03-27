Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма после отказа отводить прокурора по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза оставил без рассмотрения еще несколько ходатайств защиты: о доставлении Ахтема Чийгоза в зал суда, о приобщении к делу доклада международной группы правозащитников о событиях 26 февраля 2014 года, а также об отводе всего состава суда по мотивам косвенной заинтересованности в исходе дела. Об этом в Фейсбуке написал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

На заседании 27 марта заслушали показания свидетеля защиты Леммара Юнусова, по словам которого «Ахтем Чийгоз не осуществлял каких либо жестов и не давал никаких команд и распоряжений митингующим». После этого суд перешел к допросу второго свидетеля защиты – Сейрана Эгамбердиева. Однако из-за истечения рабочего времени его допрос был завершен.

Продолжение слушаний запланировано на вторник, 28 марта, сообщил Полозов.

Ранее Верховный суд Крыма продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 8 июля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.