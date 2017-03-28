Российский Следком в Крыму завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора крымских предприятий в сфере телерадиовещаня – ООО «Гранд Медиа», ООО «Промедиа», ООО «Ника Медиа» и ООО «Ассоль». Российское следствие обвиняет руководителя компаний в покушении на дачу взятки в значительном размере за «совершение заведомо незаконного бездействия». Уголовное дело направлено в суд, сообщает Следком.

«Обвиняемый был приглашен в Управление Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для участия в рассмотрении и вручении постановлений по делам об административных правонарушениях, в связи с тем, что на возглавляемых им организациях используются незарегистрированные радиоэлектронные средства и радиочастотный спектр. Предприниматель, желая избежать привлечения к административной ответственности, предложил руководителю Управления Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополю взятку в размере 40 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Чиновник от взятки отказался, а генерального директора крымских предприятий задержали.

По данным российского реестра юрлиц, всеми названными фирмами руководит Алексей Амелин – уроженец Днепра, рекламщик, получивший в 2015 году часть крымских частот, на которых ранее вещали радиостанции полуострова и телеканалы, вынужденные после российской аннексии полуострова либо полностью свернуть свою деятельность там, либо переехать на материковую часть Украины.

Как выяснили Крым.Реалии, с марта 2016 года Амелин также работает как частный предприниматель. Ему выдано свидетельство с правом заниматься сдачей в аренду автотранспорта и профессиональной радио- и телеаппаратуры, посредничеством при сдаче в аренду недвижимости, консультационными, полиграфическими и другими услугами.