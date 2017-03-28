Для граждан Грузии начинает действовать безвизовый въезд в большинство стран Евросоюза

Граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, отныне могут путешествовать в большинство стран-членов Европейского союза без виз. Во вторник вступила в действие либерализация визового режима для Грузии. Таким образом, с 28 марта граждане Грузии могут находиться на территории действия «шенгенской зоны» без виз не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Соглашение о либерализации визового режима для Грузии будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также не будет действовать в странах шенгенского пространства, которые не входят в ЕС, – Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария.

Безвизовый режим для Грузии Европарламент поддержал 2 февраля, после этого договоренности подтвердили еще в нескольких этапах в соответствии с требованиями европейской бюрократии. Аналогичного режима с ЕС пока ожидает Украина.