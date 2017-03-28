Россия превращает Крым в военную базу с ядерным оружием – глава Верховной Рады

Россия готовит военную инфраструктуру аннексированного Крыма к размещению на полуострове ядерного оружия, в частности, восстанавливает и модернизирует бывшие советские хранилища для ядерных боезарядов. Об этом во время своего выступления на заседании Межпарламентской ассамблеи «Украина – Польша – Литва» в Варшаве заявил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает в Фейсбуке пресс-служба посольства Украины в Польше.

«Что касается носителей ядерного оружия (ракетных систем и самолетов), они уже присутствуют на полуострове. Российская Федерация фактически превращает Крым в огромную военную базу, с полноценными сухопутным, ВВС и ВМС компонентами», – сказал Парубий.

Он также обратил внимание на нарушение российскими властями прав и свобод жителей полуострова и на притеснения украиноязычных и крымскотатарских СМИ, а сам Крым назвал территорией страха и бесправия.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».