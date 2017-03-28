В НБУ заявляют, что не получали сообщение о покупке «дочки» «Сбербанка»

Национальный банк Украины еще не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке ОАО «Сбербанк» (Киев), сообщили в пресс-службе НБУ.

«Решение о согласовании приобретения значительного участия в капитале банка, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех действующих нормативных требований и законодательства», – отметили в НБУ.

При этом в Нацбанке заявили, что поддерживают «цивилизованный выход» банков с российским государственным капиталом из украинского рынка, в частности путем их продажи.

Российский «Сбербанк» 27 марта сообщил о заключении договора о продаже ПАО «Сбербанк» (Украина).

«Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ОАО «Сбербанк» (Украина), которое является дочерним банком ОАО «Сбербанк». В консорциум войдут «Норвик Банк» (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор подписан сегодня (27 марта – КР). Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину», – говорится в сообщении.

Российский «Сбербанк» также сообщил, что его дочерний банк в Украине имеет достаточно средств для выполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами.

В то же время, как говорится на сайте Norvik Banka, мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и белорусская компания, принадлежит ему.

Саид Гуцериев является сыном российского бизнесмена, владельца «Русснефти», «Бинбанка» и еще нескольких компаний Михаила Гуцериева.

Национальный банк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны применил от 23 марта санкции в отношении дочерних компаний российских государственных банков, работающих в Украине. Причиной введения санкций стало то, что материнские структуры этих банков в России начали признавать незаконные «документы», выданные неподконтрольными Украины самовольно созданными органами на оккупированных частях Донбасса.

После этого решения стало известно, что крупнейший в России коммерческий банк «Сбербанк», подконтрольный государству, рассматривает варианты скорейшего выхода с украинского рынка.

Перед введением этих санкций представители «Национального корпуса» требовали прекращения деятельности российских банков в Украине. Накануне в «Национальнрму корпусе» сообщили, что решили временно разблокировать работу отделений «Сбербанка».